Salvini a Venezia, incontro con Brugnaro

(ANSA) - VENEZIA, 11 FEB - Visita lampo di Matteo Salvini stamane a Venezia, dove il leader della Lega ha incontrato il sindaco Luigi Brugnaro, in piazza San Marco. "Sono venuto a fare un omaggio alla città più bella del mondo e a ricordare le promesse fatte. Qui servono almeno 150 milioni all'anno per evitare che la città finisca sott'acqua una volta al mese", ha detto. Quanto all'eventuale accordo elettorale con Brugnaro in vista delle prossime comunali, Salvini ha detto: "Ognuno farà le sue scelte, ma mi sembra una città pulita, ordinata e ben amministrata". Brugnaro ha affidato ad un tweet il commento sulla visita del leader leghista. "A San Marco con Matteo Salvini. Mantenuta promessa di tornare dopo l'acqua alta e constatare il recupero della città. Ora insieme portiamo avanti richiesta di finanziamenti fatta in Comitatone: 150 mln euro all'anno per i prossimi 10 anni. Risorse fondamentali per salvare Venezia".