Una tragedia in montagna, sul Monte Grappa. È stato ritrovato senza vita, nel tardo pomeriggio, il corpo di un runner di Bassano del Grappa, per il cui mancato rientro a casa era scattato l'allarme verso le 12,30 di ieri mattina (30 maggio).

Uscito per andare a correre verso le 9, Fabrizio Bevilacqua, 37 anni, atleta della società sportiva "Emme running team" di Cassola, sarebbe dovuto tornare dopo un'ora. Non vedendolo rientrare e non riuscendo a contattarlo, la madre preoccupata aveva lanciato l'allarme. Le squadre del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, una volta rinvenuta la sua auto posteggiata in Vallle di Santa Felicita, si sono suddivise in squadre e hanno iniziato a percorrere tutti i sentieri della zona.

Sul posto anche il Centro mobile di coordinamento delle ricerche e le unità cinofile, tra le quali una molecolare arrivata da Bolzano. E l'elicottero di Treviso emergenza che ha effettuato una lunga ricognizione dall'alto.

Passate le 18 di questo pomeriggio, una squadra di soccorritori, salita sulla dorsale sotto cui passa il sentiero del Cavallo (dove vi svolge anche una competizione per runner, cronoscalata di Vertical sprint), ha notato una mascherina. I soccorritori sono quindi risaliti a pettine da sotto il sentiero e, a quota 450 metri, hanno rinvenuto il corpo del runner.

L'uomo, che era salito sulla cresta, era scivolato ruzzolando per un centinaio di metri. Constatato il decesso, la salma è stata imbarellata e recuperata con il verricello dall'eliambulanza di Treviso, per essere trasportata a valle.

Alla ricerca in Valle di Santa Felicita hanno preso parte anche i Vigili del fuoco, i Carabinieri e le unità cinofile dell'Associazione nazionale Carabinieri

La vittima era dipendente dell'azienda di trasporti "Fischer & Rechsteiner company".