L'osservatorio regionale della qualità dell'aria dell'Arpav (Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto) segnala che, dopo le giornate di maltempo dei giorni scorsi, è rientrata l'allarme per la soglia di Pm10 presente in atmosfera.

Pertanto in tutto il Veneto da domani, martedì 21 gennaio, torna il livello 0 "Verde". Restano a livello locale restrizioni per alcuni veicoli, l'accensione di fuochi all'aperto e limiti come l'utilizzo del combustibile in pallet e legname. Nei giorni scorsi il livello "Rosso" con stop alla circolazione era scattato prima a Vicenza e poi a Treviso dove la concentrazione di polveri sottili aveva raggiunto i livelli maggiori in regione. Venezia, Padova e Rovigo sono stati, invece, a lungo sul livello "Arancione". Anche nel Veronese, Legnago e San Bonifacio sono stati graziati dalla pioggia.

Per i prossimi giorni, oltre a domani, l'Arpav prevede il livello "Verde" fino a giovedì quando verranno resi noti i dati di previsione sui giorni seguenti.

BCN