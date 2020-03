Si dimentica di fare benzina e resta a secco. Per andare a cercare carburante, lascia la figlioletta chiusa in auto, sotto al solleone. Una scelta folle, che avrebbe potuto provocare conseguenze molto più gravi. Fortunatamente la piccola non ha subito traumi, a parte un generale surriscaldamento, ma adesso la mamma dovrà risponderne in tribunale.

La procura di Vicenza ha infatti citato a giudizio A. B. 36 anni, residente a Valdagno (pubblichiamo le iniziali per non rendere riconoscibile la figlioletta, che oggi ha poco più di un anno), la quale nei prossimi mesi dovrà presentarsi in tribunale per rispondere di un’ipotesi di abbandono di minorenne.

In aula, l’imputata, una casalinga, avrà l’opportunità di far valere le sue ragioni e di professare la sua innocenza. I fatti contestati dalla procura sarebbero avvenuti nel territorio comunale di Montebello a metà agosto dello scorso anno. Una giornata non di solleone, ma comunque molto calda. La mamma stava viaggiando in autostrada al volante di una Nissan Juke; la piccola era sul suo seggiolino, assopita.

Stavano rientrando verso Valdagno da Verona quando l’imputata si era accorta che aveva finito la benzina. Poichè sapeva che non c’erano autogrill e stazioni di servizio lungo l’A4 prima di Villa Morosini, ad Altavilla, aveva deciso di uscire al casello di Montebello per cercare una pompa di benzina lungo la viabilità ordinaria. Ma, dopo poche centinaia di metri, la vettura si era fermata: A. B. era rimasta completamente a secco. A quel punto, evidentemente, non aveva più ragionato. Spaventata di trovarsi in quella situazione di disagio, anzichè chiedere aiuto (al marito, ad un parente, ad un amico, o un automobilista di passaggio) o telefonare a qualche numero di emergenza, aveva deciso di andare a far benzina a piedi.

Erano circa le 15.30, da quanto è stato ricostruito, quando ha chiuso a chiave la Nissan, lasciando la figlioletta addormentata all’interno, a margine della strada, e si è incamminata verso il più vicino distributore. Mentre la mamma si era allontanata - resterà via, secondo l’accusa, quasi un’ora - il conducente di un autoarticolato aveva notato quella vettura in sosta e si era fermato, dopo essersi accorto che all’interno c’era una bambina. Aveva dato subito l’allarme, facendo accorrere una pattuglia della polizia stradale.

Erano stati attimi concitati: gli agenti, dalla targa, erano risaliti all’intestatario, il padre di A. B., nonno della bimba, e lo avevano cercato al telefono di casa, senza trovarlo. Quindi avevano dato l’allarme al 115, facendo accorrere i pompieri per aprire l’autovettura. All’arrivo dei vigili del fuoco era sopraggiunta anche la mamma, trafelata, con una bottiglia piena di carburante. Una volta aperta la vettura, la piccola - che non si era mai svegliata - era stata trovata in buone condizioni di salute. Ma la mamma, per la sua avventatezza, non evitò la denuncia.

Diego Neri