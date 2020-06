Si allarga lo spettro delle linee guida per la riapertura elaborate e approvate dalla Conferenza delle Regioni, comprendendo anche il settore delle attività ricreative, dal 15 giugno.

Le linee guida comprendono ora anche le schede relative ai seguenti settori: congressi e grandi fiere; sale slot, sale giochi e sale bingo; discoteche. Sono state razionalizzate e integrate le schede relative alla ristorazione, dove è stato inserito un paragrafo dedicato alle «cerimonie»; alle attività ricettive (con regole specifiche per: strutture turistico-ricettive all'aria aperta; rifugi alpini ed escursionistici; ostelli della gioventù; locazioni brevi); ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza (con un paragrafo dedicato ai «Campi estivi»).

Sono state aggiornate le schede relative alle «Aree giochi per bambini» e a «Cinema e spettacoli dal vivo» (quest'ultima con riferimenti a: fondazioni liriche, sinfoniche e orchestrali e spettacoli musicali; produzioni teatrali; produzioni di danza) Infine sono state aggiornate anche le altre schede, in particolare per quanto guarda le prescrizioni per favorire il ricambio d'aria.

QUI LE LINEE GUIDA CONFERENZA DELLE REGIONI

AREE GIOCHI. Tra gli obblighi, organizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.

La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Si indica di privilegiare mascherine colorate e/o con stampe. Vanno messi a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per le mani, misura non obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici. Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera.

SPETTACOLI. Le linee guida si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti. Tra queste, il distanziamento tra persone sedute, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro (tranne i nuclei familiari), o uso di divisori in plexiglass, anche rimovibili. Il distanziamento tra artisti e pubblico è di almeno 2 metri. Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina.

Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200, per quelli all’aperto il numero massimo di spettatori è 1000, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro più ampia modulazione.

Tra le norme specifiche per concerti e produzioni liriche, gli orchestrali dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d’orchestra, la distanza minima con la prima fila dell’orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili. I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri da altri soggetti presenti sul palco.

Nelle produzioni teatrali e di danza, i costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati.