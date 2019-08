Razzismo:Unar apre inchiesta su Chioggia

TU-BUO

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - "L'Unar, Ufficio nazionale Antidiscriminazioni Razziali, ha aperto una propria istruttoria sul grave episodio verificatosi presso lo stabilimento Cayo Blanco di Chioggia, dove a un ragazzo di origine etiope è stato vietato l'accesso". Lo riferisce una nota sottolineando che "si tratta di un atto di gravità assoluta da condannare fortemente perché lede la dignità di ogni persona. Bene ha fatto il Questore di Venezia Masciopinto che ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza allo stabilimento balneare. Chi gestisce concessioni pubbliche e non impedisce il verificarsi di atti contro la legge, va sanzionato adeguatamente e, se recidivo, è giusto che subisca la revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse", rileva il direttore dell'Unar Triantafillos Loukarelis. (ANSA).