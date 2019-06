Duemila litri di gasolio agricolo rubati in due settimane da una fattoria di Bressanvido, nel Vicentino.

La banda, almeno tre persone, è tornata anche martedì sera, peccato che questa volta si siano imbattuti nel titolare.

L'uomo, 52 anni, allevatore che vive e lavora in via Bassanese ha sparato due colpi di fucile in aria, riuscendo poi a bloccare uno dei ladri e a consegnarlo ai carabinieri. In manette è finito un giovane di origine marocchina di 23 anni, residente a Cassola. L’episodio si è verificato l'altra sera poco dopo le 23.30.