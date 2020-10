Raid punitivo con mazze e machete, grave un 19enne

Chiazze di sangue sul pavimento e sulle scale, i vetri in frantumi, le porte sventrate a colpi di machete e spranghe di ferro. Non una banale lite, come era trapelato in un primo momento, ma un’autentica spedizione punitiva.

Sono ancora visibili i segni delle devastazioni e della violenza esplosa nel cuore della notte tra sabato e domenica nel condominio di via Vignale 2, a Gambellara, comune vicentino al confine con il Veronese, dove una banda di indiani ha preso d’assalto un appartamento di connazionali accanendosi contro un diciannovenne che ora rischia il polso, quasi staccato da uno dei colpi di lama. Ma a finire nel mirino era anche l’amico, un 24enne residente con la famiglia nella casa devastata, che l’aveva ospitato per la notte e che è riuscito a sottrarsi per un soffio alla furia degli assalitori.

Il raid è scattato tra le 2.30 e le 3. In via Vignale si sono presentati una ventina di giovani con grosse armi da taglio e spranghe. Mentre alcuni si sono accaniti sull'auto di uno dei due giovani, un gruppetto è salito fino all'appartamento. La porta d'entrata è stata sfondata a colpi di machete. Una volta all'interno gli assalitori hanno devastato qualsiasi cosa capitasse a tiro. Hanno colpito la madre del 24enne, poi hanno raggiunto il 19enne in bagno lasciandolo a terra in una pozza di sangue. L'amico, invece, è riuscito a salvarsi in maniera rocambolesca.

Secondo i carabinieri che stanno conducendo le indagini, il motivo di tanta violenza risiederebbe in vecchi dissapori già sfociati in denunce e alimentati ulteriormente da un'altra lite avvenuta poche ore prima tra componenti delle opposte fazioni.

Matteo Guarda e Giorgio Zordan