Due giovani, di cui uno minorenne, sono stati denunciati per aver aggredito, assieme ad altre tre persone non ancora identificate, due ragazzi veronesi mentre erano in vacanza a Sottomarina di Chioggia.

È la seconda aggressione in pochi giorni, avvenuta nella località balneare veneziana. Anche nel primo caso la polizia ha individuato e denunciato il gruppo di giovani che aveva picchiato dei coetanei padovani. L’altra notte, invece, a subire l’aggressione, per futili motivi, sono stati appunto due veronesi nei pressi del lungomare Adriatico, Una delle vittime è stata colpita con un calcio in faccia che gli ha procurato la frattura di uno zigomo (25 giorni di prognosi). A chiamare il 113 sono stati alcuni turisti, testimoni del fatto. Gli agenti sono riusciti ad individuare due degli aggressori: il primo, maggiorenne, è stato denunciato all’autorità giudiziaria, mentre nei confronti del secondo, vista la minore età (14 anni), è stata fatta una segnalazione alla Procura dei minori. Proseguono le indagini per identificare gli altri responsabili