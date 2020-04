Puntini in movimento animano il cielo: è il progetto Starlink

In molti anche in provincia di Verona (soprattutto la zona Est) hanno notato ieri sera tantissimi puntini luminosi che si muovono, come fossero stelle in movimento, seguendo una precisa traiettoria. Diverse segnalazioni al nostro giornale.

Si tratta satelliti di Starlink, progetto di connessione Internet sviluppato dal produttore aerospaziale americano SpaceX, basato sul dispiegamento di una costellazione di diverse migliaia di satelliti per telecomunicazioni, posizionati in un'orbita terrestre bassa. Erano visibili anche a Natale.

Con il lancio di un razzo Falcon 9, lo scorso 18 marzo, SpaceX ha messo in orbita altri 60 satelliti Starlink. Ora la costellazione ne comprende oltre 350 ed entro l'anno (salvo problematiche legate all'epidemia di Coronavirus) dovrebbero esserne lanciati altri 180.

I satelliti dovrebbero essere visibili anche stasera, 18 aprile.