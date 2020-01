Polizia trova clandestini in b&b abusivo

CS

(ANSA)- PADOVA, 5 GEN -Nove cinesi irregolari,tra cui tre donne, sono stati denunciati e prossimi all'espulsione dopo essere stati trovati in un appartamento della Torre della stazione ferroviaria di Padova. A rintracciarli è stata la polizia dopo aver fermato, per un controllo, un cinese nei confronti del quale gli agenti hanno voluto fare maggiori approfondimenti.Così sono giunti all'appartamento dove lo straniero viveva: dentro c' erano 17 cinesi tutti maggiorenni, di cui 9 privi di documenti. L'unità abitativa era stata suddivisa con pareti in cartongesso in 9 stanze con 16 posti letto, alcuni matrimoniali, e adibita a bed and breakfast abusivo con tanto di pubblicità su siti cinesi. Dagli accertamenti è risultato che gli ospiti pagavano 5 euro per letto a notte a un cinese che,al momento del controllo, non era presente.T utti gli irregolari, tra cui 3 donne, sono stati fotosegnalati, denunciati perché irregolari e messi a disposizione dell'ufficio immigrazione che li ha muniti tutti di decreto di espulsione.