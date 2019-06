Playout: Tar non ammette ricorso Venezia

YJ1-VR

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - È stato dichiarato "inammissibile per difetto di giurisdizione" il ricorso amministrativo proposto dal Venezia Football Club per chiedere l'annullamento del Comunicato del 30 maggio scorso con il quale il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B ha reso pubblica la classifica finale del Campionato Serie BKT 2018/2019 di calcio, comunicando il calendario delle gare di andata e ritorno di play out. La decisione arriva con sentenza dal Tar del Lazio.