Una porzione del tetto del Duomo di Verona è crollata nel tardo pomeriggio di oggi, mentre sulla città scaligera era in corso un forte temporale, durante la celebrazione della Messa prefestiva del sabato. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 18.45. Nessuno dei fedeli presenti nella navata della chiesa è rimasto ferito. Travi e laterizi sono dapprima ceduti su un vano caldaia, che a sua volta ha provocato il crollo del solaio, in una zona vicino alla cappella della Madonna, sul lato destro dell’altare maggiore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, con il comandante Luigi Altamura compreso, per la messa in sicurezza e la valutazione del danno complessivo.

MALTEMPO. Dalla provincia le prime segnalazioni sono arrivate nel pomeriggio: principalmente in zona lago, a Salionze, sulla provinciale verso Peschiera, a causa delle piogge forti e del vento diversi alberi si sono abbattuti sulla strada. A Verona la pioggia forte, oltre ai danni al Duomo, ha causato alcuni allagamenti come in Borgo Milano, in via Adrea Doria, dove la strada sembra essersi trasformato in un fiume (VIDEO).

(Salionze, strada provinciale per Peschiera, foto Bazerla)

Si parla di «crescente probabilità di rovesci e temporali sparsi sabato, diffusi e frequenti fino a metà giornata di domenica 28. Probabili temporali intensi (forti rovesci, grandinate, forti raffiche di vento) localmente persistenti con quantitativi abbondanti, occasionalmente anche molto abbondanti».

Per questo il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un bollettino con il quale si dichiara lo Stato di Attenzione (allerta gialla) sulla rete idraulica principale e lo Stato di Preallarme (allerta arancione) per criticità idrogeologica fino alle 8 di lunedì 29 luglio.