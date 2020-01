Infuriato, arrabbiato nero, cattivo come una vipera. Viene descritto così, dal suo entourage, il governatore del Veneto Luca Zaia di fronte al «pasticcio», così lo avrebbe definito, di una riduzione del Parco della Lessinia.

Iniziativa voluta e promossa da tre consiglieri regionali veronesi, Enrico Corsi, Stefano Valdegamberi e Alessandro Montagnoli che hanno predisposto un progetto di legge di iniziativa consiliare che ha fatto il suo iter in commissione. Il tutto all’oscuro sia della maggioranza politica, sia della Giunta che del presidente.

L’imprimatur politico della maggioranza per prassi è ufficiale quando in calce ai progetti di legge ci sono le firme dei capigruppo che danno così il timbro «politico». In questo caso l’iniziativa è rimasta a livello singolo. Inoltre, i canali legislativi di Consiglio e Giunta sono completamente diversi. Non ci fossero state le audizioni in commissione e gli articoli sui giornali, difficilmente l’esecutivo di Palazzo Balbi sarebbe venuto a sapere qualcosa: avrebbe scoperto la volontà di ridurre il Parco della Lessinia solo quando la proposta fosse arrivata in aula.

E a fronte dei settemila veronesi che hanno manifestato ieri in Lessinia a difesa del parco ora che cosa potrebbe accadere? È possibile che a pochi mesi dalle elezioni regionali per una manciata di voti veronesi la Regione tutta rischi di perdere decine di migliaia di consensi nel Veneto per questioni ambientaliste?

Ma al di là dell’aspetto elettorale, c’è anche quello culturale: il Veneto sta cercando di tutelare le proprie aree pregiate con le candidature Unesco e questa scelta andrebbe invece controcorrente. Quali scenari possibili? Uno sicuramente è già stato messo in atto: il presidente della commissione, Francesco Calzavara, ha scritto all’ente Parco della Lessinia per chiedere che esprima con delibera ufficiale, della Comunità, un parere sulla proposta di ridurre il parco.

È vero che i sindaci si sono espressi a favore e i tre consiglieri hanno raccolto questa istanza, ma la Regione, ci si chiede a Venezia, è governata dai sindaci? Un altro scenario potrebbe vedere l’intervento sui tre consiglieri direttamente in prima persona del governatore Zaia che era all’oscuro dell’iniziativa. E a quel punto i ben informati non escludono nulla, neppure un possibile ritiro del progetto. Che potrebbe non vedere mai la luce.

Leggi anche: Parco della Lessinia Alla camminata migliaia di persone La camminata in Lessinia (foto Zambaldo)

Maurizio Battista