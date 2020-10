Orrore a Lonigo: trovato un cadavere carbonizzato

Macabra scoperta nella notte tra giovedì e venerdì in via Macello, a Lonigo (Vicenza). Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato all'interno dell'ex prosciuttificio Brendolan.

Come riporta Il Giornale di Vicenza, a dare l'allarme intorno alle 3 sono stati due senzatetto, che hanno notato il corpo in una delle stanze del capannone, ormai abbandonato. In via Macello sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Indagini in corso per risalire all'identità della vittima e stabilire da quanti giorni fosse lì il corpo. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.

Notizia in aggiornamento