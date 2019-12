Operaio vince mezzo milione di euro con un gratta e vinci

Acquista per cinque euro ciascuno tre biglietti della lotteria nazionale gratta e vinci “Il Miliardario”, scarta i primi due, al terzo sbianca e non crede ai suoi occhi: ha vinto 500mila euro.

È accaduto qualche sera fa a Rossano Veneto (Vicenza), nello stesso locale nel quale quattro anni or sono si era registrata una vincita analoga. Un clamoroso ritorno, dunque, e una gioia per il fortunato che per ora rimane anonimo e ha raccomandato al titolare della tabaccheria “Al Sole” di via Salute 72, verso la frazione di Mottinello, di non fare parola con nessuno per qualche giorno. Inutile chiedere lumi precisi sull’identità.

Il giovane titolare concede poco: «Posso solo dire che si tratta di un veneto sui 50 anni e che intende rimanere anonimo». Secondo alcune indiscrezioni raccolte in paese si tratterebbe di un operaio, padre di famiglia, residente in un comune limitrofo e che ogni tanto si fa vedere a Rossano.

LE POSSIBILITA' DI VINCERE

Come spiega il sito di Lottomatica, la possibilità di trovare il biglietto da mezzo milione di euro è una su sei milioni. Meno di un biglietto su otto ha premi superiori al valore della giocata.