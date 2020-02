Ok Comune a mostra Padiglione Venezia

BUO

(ANSA) - VENEZIA, 1 FEB - La Giunta comunale di Venezia ha dato il via libera all'organizzazione della mostra al Padiglione Venezia dal 23 maggio al 29 novembre prossimi, in concomitanza con la 17/a Mostra Internazionale di Architettura della Biennale "How Will We Live Togheter?". Contemporaneamente ha avviato l'edizione 2020 del Concorso "Artefici del nostro tempo" riservato a giovani artisti. L'allestimento della mostra sarà di Giovanna Zabotti, vicepresidente e direttore artistico di Fondaco Italia. Avrà l'obiettivo di rappresentare come sia attuale la questione dello stare assieme in luoghi pubblici e negli spazi da abitare avendo cura di sottolineare come la bellezza contribuisca a far vivere meglio tutti. (ANSA).