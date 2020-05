- Sabato 23 maggio, la consueta conferenza stampa del presidente Luca Zaia sull'emergenza coronavirus e sulla ripartenza in Veneto.

Possiamo anticipare delle aperture. Ieri sera la conferenza delle Regioni si è riunita e approvate le linee guida che alleghiamo all'ordinanza.

Dal 25 maggio possibilità di riaprire per

- noleggio di auto, bici e altre attrezzature

- Gli informatori scientifici del farmaco possono avviare l'attività

- Aree giochi per bambini, comprese quelle nelle strutture ricettive e nei centri commerciali. Sul suolo pubblico possono essere fissate delle amministrazioni comunali date successive a lunedì

- Centri sociali, centri culturali, circoli ricreativi, attività sportive

- Formazione professionale e autoscuole

- Parchi tematici e di divertimento, parchi zoologici, acquatici, giostre, spettacoli viaggianti. Ok a Parco Natura Vivia, Gardaland e Caneva World

- Guide turistiche e professioni della montagna, che hanno linee guida nazionali.

- Non più obbligatori i guanti per i commercianti

Dal primo giugno

- Servizi per l'infanzia 0-17, ma lo 0-3 deve essere validato da comitato tecnico scientifico: elementi fondamentali sono il numero di bambini e che ogni nucleo non interferisca con altri nuclei. Concordate misure che garantiscano operatori e bambini: obbligatoria la misurazione della temperatura, attenzione alla pulizia, mascherine per chi ha almeno 6 anni, spazi separati per i fornitori, i genitori non devono assembrarsi fuori dalle strutture, meglio che il bambino venga accompagnato sempre dallo stesso genitori, evitare accompagnatori dai 60 anni in su

Da verificare con un'ordinanza successiva

- centri termali, cinema, teatri, sagre, fiere e discoteche