Non ha trovato riscontro l’ipotesi circolata in queste ore sui «pazienti zero» del coronavirus Covid-19 a Vò Euganeo, in Veneto. «Gli otto cinesi "indagati" sul piano epidemiologico sono tutti negativi.

Siamo preoccupati se non troviamo il paziente zero», ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia parlando con i giornalisti a Marghera. «Siamo preoccupati perché quello che sembrava un caso isolato coinvolge più regioni, dobbiamo adottare misure drastiche, e ci saranno con il nostro provvedimento», ha aggiunto Zaia.

Intanto sono saliti a 25 (compreso l’uomo deceduto) i casi di persone contagiate dal coronavirus in Veneto. Tra i nuovi malati anche due anziani di Venezia, ricoverati nell’ospedale cittadino. Lo ha reso noto poco fa il governatore Luca Zaia. Nel solo focolaio di Vò Euganeo si contano adesso complessivamente 19 contagi.

Carnevale di Venezia a rischio per il Coronavirus? Questa la domanda dei giornalisti al Governatore del Veneto, che ha risposto: «ci sarà anche di più», con riferimento alle misure per contenere gli effetti del virus in Regione.

«Abbiamo 132 persone risultate complessivamente positive al coronavirus, di cui due decedute e una guarita. Nel dettaglio sono 89 in Lombardia, 24 in Veneto, 6 in Piemonte e 2 nel Lazio». Lo ha affermato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, incontrando i giornalisti per fare il punto sul coronavirus Covid-19 in Italia. Borrelli ha spiegato che «26 contagiati sono in terapia intensiva». Oltre tremila i tamponi eseguiti, «un livello elevatissimo di screening sanitario», ha proseguito il commissario all’emergenza.

