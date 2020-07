Blitz anti 'Ndrangheta del Ros con il supporto dell'Arma territoriale per eseguire un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Venezia su richiesta della locale Dda nei confronti di 33 indagati per associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, rapina, usura, ricettazione, riciclaggio, turbativa della libertà degli incanti, furto aggravato, favoreggiamento, violazione della legge sulle armi, con le aggravanti mafiose. Sono oltre 100 le persone raggiunte da avvisi di garanzia. Numerose perquisizioni e sequestri di beni e immobili per un valore complessivo di 3 milioni di euro. Sono questi provvedimenti dell'operazione Taurus che scaturiscono da un'attività investigativa avviata per accertare la presenza in Veneto di strutture 'ndranghetiste. E la nostra provincia si conferma il terreno fertile per queste infiltrazioni.

Destinatari sono esponenti delle famiglie calabresi Gerace-Albanese-Napoli-Versace, stanziate a Sommacampagna e in altri comuni limitrofi della provincia scaligera. Una »gemmazione« delle ’ndrine originarie, con cui sono rimasti legami operativi e una precisa divisione dei compiti,in costante connessione con il »Crimine di Polsi« in Calabria, confermando ulteriormente il carattere unitario della ’ndrangheta.

Le quattro famiglie hanno infiltrato l’economia locale in particolare nei settori dell’edilizia, del movimento terra, dell’impiantistica e cartellonistica, trovando imprenditori complici - ma anche molti costretti con l’intimidazione - per il riciclaggio dei capitali derivanti soprattutto dallo spaccio di stupefacenti. I reati contestati sono l’associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, rapina, usura, ricettazione, riciclaggio, turbata libertà degli incanti, furto aggravato, favoreggiamento, violazione delle leggi sulle armi, tutti con le aggravanti mafiose.

«L’indagine conferma un quadro ormai chiaro non di infiltrazione ma di ormai forte radicamento (quarantennale) della criminalità organizzata in Veneto, che passa soprattutto dalla ’ndrangheta ma che è rappresentato da tutte le organizzazioni», ha commentato il Procuratore distrettuale Antimafia di Venezia, Bruno Cherchi, ricordando che si tratta della seconda indagine che attesta la ’ndrangheta in provincia di Verona. «Tutto il Veneto - ha precisato Cherchi - da Est a Ovest ha una presenza articolata e radicata nella struttura sociale. Non è più un grido di allarme ma l’evidenziazione di un sistema che è presente ed è finalmente noto alle cronache giudiziarie». Per il comandante dei Ros, gen.Pasquale Angelosanto, l’indagine «conferma l’enorme pericolosità della ’ndrangheta, non solo nel controllo del territorio ma anche per il fatto di avere un’enorme liquidità capace di corrompere il tessuto economico e produttivo in cui si insedia».



«Il Dna dei veneti e dei veronesi è fatto di onestà e laboriosità. Le attività mafiose sono corpi estranei della nostra società che qui non devono attecchire. Per questo non abbassiamo mai la guardia e oggi è il giorno della gioia e dei complimenti alla DDA di Venezia e ai Carabinieri di Padova e di Verona». Queste le parole con cui il sindaco di Verona Federico Sboarina si è congratulato per gli esiti dell’operazione. «Oggi è stato inferto un duro colpo alla 'ndrangheta, facendo piazza pulita di un sistema malavitoso», ha proseguito il sindaco. «Anche a Verona abbiamo alzato muri di cemento armato perché il nostro tessuto economico è sano e sa stare nel libero mercato per i propri meriti. Non vogliamo soggetti che inquinano le regole soprattutto adesso che nel post-Covid la crisi di liquidità rende più vulnerabili le aziende. Difendiamo e difenderemo sempre, in alleanza con gli inquirenti, i nostri giovani dalla droga e i nostri imprenditori dai pericoli della criminalità organizzata».

A.V.