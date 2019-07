Nave sbanda: Mit chiede report Porto-CP

BUO-BUO

(ANSA) - VENEZIA, 9 LUG - Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su indicazione del ministro Danilo Toninelli, ha dato mandato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e alla Capitaneria di Porto di Venezia di avviare una immediata verifica sui fatti accaduti nella sera del 7 luglio, in Riva Sette Martiri, dove una nave da crociera ha sfiorato la collisione con la banchina, chiedendo in tempo reale un report per le opportune valutazioni. Lo comunica il Mit. (ANSA).