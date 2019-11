Natale, anche Mestre accende l'Albero

GM

(ANSA) - VENEZIA, 30 NOV - Ieri sera il grande abete illuminato a San Marco, questa sera è toccato a Mestre dare il via alle manifestazioni del Natale con l'albero acceso in Piazza Ferretto, presente il sindaco Luigi Brugnaro. E' il programma di "Le Città in Festa - Natale 2019", calendario di eventi promosso dal Comune e da Vela spa, che dalla città storica e si allunga fino ai quartieri della terraferma, non dimenticando le isole. Una festa diffusa, che vuole essere attrattiva per il territorio della Città metropolitana. A Mestre una piazza Ferretto affollata e un coro gospel hanno fatto da cornice all'avvio del Natale 2019, ravvivato dalle 30 casette espositive allestite anche in via Poerio e via Allegri. Brugnaro ha sottolineato come il Natale sia anche l'occasione per riunire la comunità dopo la choc dell'acqua alta del 12 novembre. Ed ha espresso un ringraziamento a quanti, dalle forze di polizia ai semplici cittadini, si sono dati da fare per aiutare la città "Sono questi - ha detto - i veri eroi del nostro tempo".