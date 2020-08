Nasce premio Ittv/Kineo migliore serie tv italiana a estero

COM-MA

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Durante la 77^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nasce il Premio ITTV/KINEO, un riconoscimento voluto da Kinéo e ITTV- The Italian Tv Festival di Los Angeles. Dedicato alla migliore serie televisiva italiana, premierà la produzione TV e i protagonisti che hanno ottenuto maggiori consensi negli Stati Uniti. A Marco D'Amore e a Martha De Laurentiis la prima edizione del premio. La partnership nasce dalla volontà di creare sinergie tra mondo del cinema e della televisione portando all'attenzione degli operatori internazionali la ricchezza del nostro sistema audiovisivo. "E' una collaborazione prestigiosa e naturale, quella con il Kinéo sia per la sua collocazione, durante la Mostra di Venezia, sia per la nuova veste che il premio, storico, abbraccia. Quel "new generation" sposa la mission di ITTV Festival, che dà grande esposizione alle produzioni televisive nazionali e internazionali. - sottolineano Valentina Martelli, Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, ideatrici di ITTV -. Abbiamo accolto l'invito di Rosetta Sannelli che da 19 anni organizza il premio Kinéo. Nasce dunque la versione "piccolo schermo" del premio Kinéo". "Sono molto felice di questa collaborazione - ha spiegato la Sannelli - perché quest'anno il Kinéo ha cambiato veste e si chiamerà 'Kinéo New Generation' proprio per la sua capacità di rinnovarsi restando sempre al passo con i tempi". Il comitato di selezione di ITTV/KINEO è composto da Good Girls Planet: Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo, Francesca Scorcucchi; Marco Testa, Presidente Gruppo Armando Testa, Gary Marenzi, produttore e distributore USA; Fidia Falaschetti, artista e ideatore del Premio ITTV; Lidia Cudemo partner di ITTV con il suo D-Hub Studos. Della giuria fanno parte: Cinzia Angelini, regista; Maria Pia Calzone, attrice; Francesco Bauco, attore; Luciano Flussi Tv executive; Jeremy Spiegel, produttore Extra - US; Chiara Nicoletti, giornalista; Angela Prudenzi, giornalista e produttrice; Marina Sanna, giornalista. Nel settembre 2021 a Los Angeles, durante la II edizione di ITTV- The Italian Tv Festival, sarà consegnato ITTV/KINEO che premierà la migliore produzione americana e i suoi protagonisti più seguita in Italia. (ANSA).