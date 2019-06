Lo hanno trovato gli amici che lo aspettavano da mezzogiorno in fondo a una scarpata, ma ormai non c'era più nulla da fare. È morto così, in una giornata di festa e di sole, Marco Stabile, 47 anni di Schio, grande appassionato di moto. Secondo quanto si è potuto apprendere, stava uscendo da una curva e, dopo avere perso il controllo della sua Kawasaki, è finito in un fossato insieme al mezzo, dopo essere volato oltre il guard rail.

L'ennesima tragedia sulla strada si è consumata ieri sera in val di Cembra, in Trentino. A dare l'allarme, verso le 20, sono stati altri due motociclisti, che avevano appuntamento con lui a mezzogiorno e che, preoccupati, lo stavano cercando da ore: dopo essere andati avanti e indietro più volte lungo la provinciale hanno scorto la Kawasaki e l'amico in fondo ad un fossato, poco dopo l'abitato di Segonzano. Nonostante l'intervento dei soccorsi, però, per il centauro scledense non c'era purtroppo più nulla da fare: fatali le ferite riportate nell'uscita di strada.