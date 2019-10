Morta ragazza strangolata dal marito

XWL-BUO

(ANSA) - ROVIGO, 17 OTT - E' morta nel primo pomeriggio la donna strangolata dal marito l'8 ottobre scorso durante una lite ad Adria (Rovigo). Giulia Lazzari, 23 anni, era ricoverata nel reparto di Terapia intensiva all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo, in coma farmacologico. Il coniuge, Roberto Lo Coco, 28 anni, è in carcere in custodia cautelare da sabato scorso. I due hanno una figlia di quattro anni. Il movente dell'aggressione sarebbe legato al fatto che la coppia si stava separando. Lei faceva la cameriera, lui è disoccupato e tossicodipendente da eroina. (ANSA).