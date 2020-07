Mondiali Cortina 2021: D'Incà "Bene,il Governo dà sostegno

PT

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "La decisione di confermare il mondiale di sci a Cortina nel 2021 è sicuramente positiva perché bisogna ridare fiducia al territorio ritornando gradualmente alla normalità anche attraverso i grandi eventi". Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, commenta soddisfatto all'ANSA la scelta della Fis di non rinviare al 2022 l'evento di Cortina. "Ringrazio - prosegue D'Incà - il presidente della Fis, Kasper, che ha voluto sostenere finanziariamente la Federazione italiana in caso di cancellazione dell'evento con 10 milioni di franchi svizzeri. E'un'occasione sulla quale il Governo ha già investito fortemente e su cui daremo, se necessario, il nostro sostegno finanziario per tutelare gli investimenti messi in campo. Questo passaggio accompagnerà il grande impegno economico del Governo per quanto riguarda l'aspetto della viabilità e quello delle infrastrutture sportive". (ANSA).