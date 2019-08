Miss Italia, finale torna su Rai1

TH

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - La finale di Miss Italia 2019 si svolgerà a Jesolo (Ve) e sarà trasmessa da Rai1 venerdì 6 settembre in occasione degli 80 anni del Concorso. Vi prenderanno parte 80 candidate in rappresentanza di tutte le regioni. L'annuncio è stato dato durante La Vita in Diretta, il programma di Raiuno nel quale è stata ospite Patrizia Mirigliani. Non è stato ancora ufficializzato invece il conduttore della serata della finale sull'ammiraglia Rai.