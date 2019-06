Milano, Roma,Venezia top High Street

PAT-BUO

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Milano, Roma e Venezia guidano la classifica italiana delle strade dello shopping. Nelle tre città infatti, secondo la classifica delle High Street, stilata da Federmoda il Nord traina il settore immobiliare retail con in testa Milano con Via Monte Napoleone al primo posto (con 12.000 euro al metro quadro), Via della Spiga al terzo e Corso Vittorio Emanuele al quarto, seguita da Roma con Via dei Condotti al secondo posto (che raggiunge gli 9.100 euro al metro quadro), Piazza di Spagna al quinto e Via del Corso all'ottavo. Venezia con Campo San Bartolomeo, Piazza San Marco, Calle Merceria, Via XXII Marzo, rispettivamente al sesto, settimo, nono e decimo posto (con una cifra di 5.000 euro al metro quadro all'anno. Spostandosi sul Sud e sulle Isole, il canone più alto viene registrato a Porto Cervo con i 2.500 euro di Piazzetta. (ANSA).