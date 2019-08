Milano-Cortina: Sala, serve una legge

FAN

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Nel tavolo olimpico a Palazzo Lombardia "si è" anche "ribadita la necessità di una legge olimpica: buffo parlare oggi di governi, ma deve essere fatta entro novembre". Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, dopo l'incontro cui hanno partecipato anche Giovanni Malagò, il governatore lombardo Attilio Fontana e il sindaco di Cortina Ghedina, tecnici del governo, e, in videoconferenza, il governatore veneto Zaia. La legge olimpica "è importante" perché aspetti come la fiscalità e l'aliquota Iva "devono essere nel dossier di registrazione ma devono essere approvate attraverso la legge". Alla domanda la crisi di Governo possa rallentare l'iter di Milano-Cortina 2026, Sala ha ribadito. "Solo su una cosa: la legge olimpica. Noi diciamo novembre perché dobbiamo rassicurare il Cio rispetto alle promesse che abbiamo fatto nel dossier quindi servirebbe assolutamente entro fine novembre". "Il Cio dà un timing rigoroso per essere sicuro di arrivare in tempi - ha concluso -, mi auguro che non li faremo aspettare".