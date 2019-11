Milano-Cortina: nasce la Fondazione Giochi con sede a Milano

Y59-SI

"Milano-Cortina 2026" è il nome del Comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali: avrà la forma giuridica di una Fondazione con sede a Milano e sarà composta dai Comuni di Milano e Cortina d'Ampezzo, dalle Regioni Lombardia e Veneto, da Coni e Cip. Scopo della Fondazione la "cura dell'organizzazione dei XXV Giochi Olimpici Invernali 2026 e Paralimpici, in attuazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nella Carta Olimpica, nel Codice Etico del Cio e nell'accordo firmato a Losanna il 24 giugno". È quanto previsto dalla delibera con cui l'Amministrazione milanese ha deciso di partecipare al Comitato organizzatore in qualità di fondatore e che passerà al vaglio del Consiglio comunale per l'approvazione definitiva. La Fondazione svolgerà tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi e istituzionali relativi allo svolgimento dei Giochi. I suoi organi sono il Consiglio di Amministrazione, il Comitato di Gestione, il Collegio Sindacale, il Revisore legale dei conti. La Fondazione si scioglierà con l'approvazione del Bilancio di esercizio del 31 dicembre 2026, dopo la conclusione dei XXV Giochi Olimpici Invernali del 2026 e dei Giochi Paralimpici. (ANSA).