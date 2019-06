«Per me è un doppio entusiasmo visto che ho voluto con forza questa Olimpiade, mi dicevano che ero un pazzo, che Cortina non avrebbe mai avuto le Olimpiadi e da lì son partito. Di strada ne abbiamo fatta e, come si dice, da soli si fa prima ma insieme si fa molta più strada». Il governatore del Veneto Luca Zaia festeggia la assegnazione dei Giochi olimpici invernali ma avverte: la gestione di Milano-Cortina 2026 «non deve diventare un ufficio complicazione affari semplici».

«Si approfitti anche a livello nazionale - continua -, basta con l’odio sociale di chi vede ladri dappertutto: è giusto che si facciano i controlli e bene, ma i controlli in questo momento rischiano di bloccare il Paese, iniziamo ad avere funzionari che non firmano più per paura. Dobbiamo pensare a un approccio nuovo - ha spiegato Zaia di ritorno da Losanna. Nel video in diretta Fb le dichiarazioni del governatore Zaia.