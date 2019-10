Migranti 'guide' visitatori Pal. Grassi

CO

(ANSA) - VENEZIA, 23 OTT - Un gruppo di nove rifugiati politici e richiedenti asilo della città metropolitana di Venezia, che hanno partecipato e vinto il bando indetto da Palazzo Grassi per passare un periodo di formazione come mediatori culturali, terranno sabato le loro speciali visite guidate pensate per il pubblico. Ognuno di essi ha sviluppato un racconto particolare, anche basato sulla propria esperienza di migrazione, relativamente a un'opera in mostra nell'ambito dell'esposizione "La Pelle - Luc Tuymans".