Migranti: 61 positivi in ex caserma Zanusso nel Trevigiano

(ANSA) - TREVISO, 29 SET - Sono 61 i positivi al Convid-19 riscontrati tra richiedenti asilo e operatori nella ex caserma militare "Zanusso" di Oderzo. Lo riferisce la Prefettura di Treviso sulla base dei risultati riportati dall'azienda sanitaria Ulss 2. Nei giorni scorsi i migranti ospiti nel centro di accoglienza, dopo l'individuazione fra di loro di cinque casi di positività, avevano opposto un rifiuto a sottoporsi alla verifica e le autorità avevano deciso di isolare del tutto la struttura. I soggetti positivi sono stati posti in quarantena all'interno dell'ex caserma. Per l'ulteriore conferma della positività bisognerà attendere domani l'esito del tampone molecolare. (ANSA).