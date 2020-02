Mezzo chilo cocaina in auto, arrestati

BCN

(ANSA) - VICENZA, 21 FEB - I Carabinieri di Bassano del Grappa (Vicenza) durante una serie di controlli hanno arrestato per droga un 32enne e un 37enne stranieri residenti in città. Durante un controllo i militari hanno fermato l'auto dei due e con la successiva perquisizione hanno trovato oltre mezzo chilo di cocaina in sasso. Scatti i controlli a domicilio i Carabinieri hanno poi trovato 150 grammi di cocaina nella casa di uno e 20 grammi di cocaina nella'abitazione del secondo nonché altri tipi di sostanze stupefacenti e materiale per confezionare le dosi. Sequestrati, ai due, quasi 4mila euro probabile frutto del traffico illecito. Sul mercato la droga avrebbe fruttato oltre 60mila euro.