Meteo: Veneto, da oggi prima ondata di caldo

GM

(ANSA) - VENEZIA, 29 LUG - Il caldo e l'afa che finora avevano risparmiato l'Italia si affacciano da oggi anche in Veneto, per la prima volta in questa estate. Le temperature sono in rapida ascesa e nel week end l'indice di disagio (Umidex) sarà da moderato a intenso. Secondo il Centro meteo Arpav di Teolo, i valori di temperatura toccheranno punte massime fino 35-36 gradi in pianura, con minime di notte oltre i 24-25. Secondo l'Arpav è probabile che culmine dell'ondata di caldo, causato dall'anticiclone di origine africana, si manifesti tra venerdì e sabato. Da domenica il quadro meteo cambia, con l'arrivo di un fronte che potrà portare sul Veneto maggiore instabilità e possibilità di rovesci e temporali. (ANSA).