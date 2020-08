Una violenta grandinata sta abbattendosi di nuovo su molte zone di Verona e del Veronese, dopo il terribile nubifragio di domenica scorsa, per il quale la conta dei danni è solo all'inizio. Da stamattina si annunciava a Verona e in Veneto una crescente instabilità con rovesci e temporali, che hanno iniziato a colpire prima l'alto Garda con grandinate. Le squadre della Protezione civile e dei vigili del fuoco, come annunciato dal sindaco Sboarina, sono pronte a fronteggiare eventi estremi.

Tratti di strada nuovamente allagati ad Avesa, nello stesso punto in cui domenica scorsa le case al pianterreno erano state invase dall'acqua. Alcuni residenti nel frattempo si sono attrezzati installando delle paratie.

LE PREVISIONI DELL'ARPAV, tra oggi e domenica prevedevano condizioni di tempo in prevalenza instabile, con fasi perturbate associate a precipitazioni diffuse, anche consistenti, con rovesci e temporali. La Protezione civile regionale ha emesso lo stato di attenzione (allerta gialla) in alcuni bacini idrografici e lo stato di preallarme (arancione) in altri per criticità sulla rete idraulica principale e criticità idrogeologica.

Le precipitazioni attese, localmente anche intense, determineranno l’innalzamento idrometrico nella rete secondaria; potrebbero crearsi disagi per il sistema di smaltimento delle acque in ambito urbano, oltre che nella rete minore. È inoltre segnalata la possibilità di innesco di fenomeni franosi sui versanti, oltre che la possibilità di innesco di colate rapide, specie nelle zone dei bacini idrografici Alto Piave, Piave-Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda-Monti Lessini.

Intanto, come scrive l'Arena in edicola oggi, Daniele Polato, assessore del Comune di Verona a Sicurezza e Protezione Civile richiama alla responsabilità e invita alla prudenza: «Durante il weekend, in caso di maltempo state a casa. Evitate gli spostamenti non indispensabili e uscite il meno possibile».