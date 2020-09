Maxi sequestro prodotti per trucco pericolosi per salute

CS

(ANSA) - PADOVA, 12 SET - La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 8.500.000 blister contenenti prodotti da decorazione personale ad uso non cosmetico, in quanto potenzialmente pericolosi per la salute che venivano venduti all'ingrosso da una società nel Centro Ingrosso Cina. Nel dettaglio, sono stati sequestrati blister contenenti pigmenti, prodotti da decorazione e unghie finte, pronti ad essere proposti in vendita, esponendo il consumatore a possibili conseguenze dannose per la salute. Il legale rappresentante dell' esercizio commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio per una sanzione amministrativa di importo massimo di 25.823 euro. Inoltre, in collaborazione con Unioncamere e Adiconsum Veneto, i prodotti verranno sottoposti ad esame speditivo mediante "Spettrometro" e successivamente ad approfondite analisi di laboratorio, al fine di scongiurare la presenza di sostanze nocive e/o vietate sul territorio nazionale. Nell'ultimo triennio i finanzieri patavini hanno sequestrato circa 60 milioni di articoli di merce (della natura più disparata; per esempio: giocattoli, cancelleria, bigiotteria, addobbi natalizi e di carnevale) potenzialmente pericolosa e segnalato alle Camere di Commercio 47 persone. (ANSA).