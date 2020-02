Mattarella,apprensione per Silvia Romano

CS

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Desidero ribadire qui l'apprensione per le sorti di Silvia Romano, la giovane rapita in Kenia mentre svolgeva la sua opera generosa di solidarietà e di pace. Da Padova-capitale del volontariato non può mancare per lei il nostro pensiero, che si unisce al costante impegno delle istituzioni per ottenerne la liberazione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla cerimonia per "Padova capitale Europea del Volontariato" 2020.