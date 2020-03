Sono 140 i colli contenenti 240.000 mascherine da devolvere al personale sanitario della Regione Veneto sono giunti ieri da Fiumicino a Venezia a bordo di un velivolo della Guardia di Finanza.

Per il trasferimento del materiale sanitario, organizzato in via d’urgenza su richiesta della Protezione civile, è stato utilizzato uno dei nuovissimi Atr72 del gruppo esplorazione aeromarittima di Pratica di mare. «Il servizio aereo della guardia di finanza vicino a chi ha più bisogno», sottolinea in una nota la stessa Gdf.