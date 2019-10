Marcolin, linee eyewear Longines e Omega

AFN-BUO

(ANSA) - BELLUNO, 8 OTT - Marcolin Group di Longarone ha annunciato oggi due accordi con gli storici brand svizzeri Longines e Omega per il lancio di nuove linee di occhiali. In collaborazione con Marcolin Group, Longines ha realizzato una collezione di occhiali da vista e da sole per uomo e donna. Gli occhiali da sole sono classificati in tre segmenti: "Classic" caratterizzati da un'eleganza senza tempo, "Heritage" ispirati all'illustre storia del marchio, e "Sport" definiti da una continua ricerca di innovazione e performance. La collezione da sole sarà disponibile in autunno. Omega lancia una nuova linea di occhiali luxury in collaborazione con Marcolin Group, dopo il lancio della prima collezione di occhiali da sole nel 2016. A partire da novembre gli occhiali saranno disponibili a livello globale in ottici selezionati, department store e nelle boutique del brand. (ANSA).