Mamme No Pfas, e comitati dei 13 Comuni della Bassa Veronese, in corteo a Venezia per chiedere la bonifica dei siti inquinati. Questa mattina in laguna si sono presentati in circa 700 per le calli veneziane al grido di «Zaia, non ne possiamo più, la bonifica devi farla tu!». Circa 150 i bambini che hanno preso parte alla «Caccia alla bonifica» una sorta di caccia al tesoro organizzata dalle Mamme No Pfas per fare pressione sulla Regione.

Il corteo, partito dalla stazione di Santa Lucia, si è concluso davanti alla sede del consiglio regionale, palazzo Ferro Fini: i manifestanti hanno appeso degli striscioni con le richieste alla Regione di una immediata bonifica dei territori.

Luca Fiorin