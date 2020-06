Un operatore socio sanitario, in servizio in una residenza sanitaria del vicentino, è indagato per maltrattamenti sia fisici che psicologici nei confronti di alcuni pazienti disabili ospiti della struttura.

L’indagine, avviata in seguito ad alcune specifiche segnalazioni, ha permesso di ricostruire i comportamenti violenti che l’uomo teneva all’interno della casa di riposo. Le intercettazioni audio e video, autorizzate dal Gip, hanno documentato e registrato alcuni episodi di maltrattamenti nei confronti dei disabili.

Gli episodi documentati di maltrattamenti si riferiscono al periodo tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Proprio in base a quanto emerso dagli accertamenti dei poliziotti e ai video registrati dalle telecamere, la procura ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari una misura cautelare per l’operatore, già sospeso dalla direzione della struttura. Il giudice gli ha imposto l’obbligo di presentazione tutti i giorni in questura e ha disposto la misura interdittiva del divieto di esercitare per dodici mesi la professione di operatore socio sanitario.