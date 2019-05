Maltempo in arrivo sul Veneto e la Regione ha dichiarato lo stato di attenzione (che può diventare preallarme o allarme a livello locale) per neve sulle zone montane e pedemontane dalle 18 di sabato 4 maggio alla mezzanotte di lunedì 6 maggio; per criticità idrogeologica dalle 14 di sabato 4 maggio alle 8 di lunedì 6 maggio; e per forte vento dalla mezzanotte di domenica 5 maggio alle 8 di lunedì 6 maggio.

PREVISIONI METEO. Le previsioni meteo dell’Arpav parlano infatti di tempo da instabile a perturbato tra sabato 4 e domenica 5 maggio, con precipitazioni dapprima sparse a prevalente carattere di rovescio/temporale, più diffuse e consistenti tra il pomeriggio/sera di sabato e il primo pomeriggio di domenica. Limite neve in marcato abbassamento dalla serata di sabato fino a 600/900 metri circa domenica mattina, localmente e a tratti anche più in basso. Rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali dalle prime ore di domenica fino a risultare spesso forti in quota, specie sui rilievi prealpini, con raffiche anche forti a fondovalle e sulla pedemontana; venti a tratti forti anche sulla costa. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio/sera di domenica.

Nel video le previsioni del tempo del meteorologo Alessandro Azzoni.