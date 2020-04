Luca Zaia in diretta nella consueta conferenza sulla situazione coronavirus per fornire i dati dei contagi e rispondere ai quesiti sulle ordinanze. Ma alla vigilia del 1° Maggio, Zaia ha voluto ricordare chi in questa crisi si sta sacrificando.

Il bollettino. "Superati i 350mila tamponi, prosegue il calo dei ricoveri (1012 -30 in 24 ore), stabili le intensive:114. Cresce il numero dei nuovi positivi (17.960), ed è un dato principalmente legato alle indagini nelle case di riposo. I morti sono 1.452 (+15 nelle ultime 24 ore) di cui 1.141 in ospedale."

Ritorno al lavoro, non alla normalità: "Lunedì ci saranno circa un milione e 200 mila lavoratori che torneranno a lavorare, su un milione e mezzo di di lavoratori veneti. Restano fermi moltissimi altri, bar, palestre, parrucchieri e ristoratori, per dirne alcune. Dobbiamo guardare ai dati con lucidità. I veneti hanno lavorato in modo straordinario, da chi ha lavorato in prima linea a chi si è chiuso in casa. Indispensabile continuare a rispettare le regole in questa fase di convivenza. Bisogna continuare ad evitare assembramenti, sia negli ospedali che riprendono l'attività"

Aperture graduali. "Ho sempre detto che come si è chiuso gradualmente, va riaperto anche gradualmente, tenendo conto della situazione sanitaria e del contesto, fatto salvo il parere della comunità scientifica. Credo che serva un abito sartoriale per affrontare le aperture"

Mascherina. "Trovo assurdo fare una legge per imporre l'uso della mascherina, non va portata sul mento o sotto al naso, va portata a coprire naso e bocca perché salva la vita. Direi che è fondamentale pensare che tutti hanno diritto di lavorare e di poterlo fare in sicurezza. Un dato: il Giappone non ha adottato misure straordinarie, girano ancora per strada perché loro usano abitualmente la mascherina. Se mettessimo in sicurezza i cittadini con accorgimenti base potremmo tranquillamente affrontare l’apertura a 360 gradi, ed è esattamente la proposta di noi governatori"

Tamponi. "Siamo ancora i primi per tamponi, 350mila, e stiamo lavorando ancora sul test sierologico qualitativo e sul fronte della diagnostica stiamo implementando le strutture. Per l'estate vogliamo arrivare a 30mila tamponi al giorno. Una macchina complessa"

Conte e ordinanze illegittime."Non credo che le dichiarazioni di Conte si riferissero al Veneto, fino alla settimana scorsa abbiamo applicato i Dpcm in maniera restrittiva e i supermercati sono ancora chiusi alla domenica e sugli spostamenti e le seconde case, lo sport siamo in linea con il decreto ministeriale"

Salvini su elezioni. "Non ho percezione di un "fuoco amico" di Salvini, ma confermo la volontà di andare a votare a luglio. Ed è la posizione di tutta la Conferenza delle Regioni. Votare a ottobre-novembre la vedo più rischiosa, anche perchè l’Oms prevede una recrudescenza del virus, con rischio di non andare più a votare. I cittadini hanno un unico strumento, ed meglio pagare lo stipendio a chi è eletto, non a chi è prorogato".

Problema dei bambini. "Resta il grosso problema dei bambini. Da lunedì come faranno molti genitori a tornare a lavorare se non sanno a chi lasciare i figli? Il tema della scuola va affrontato, dal network dei grest ai centri estivi alle scuole dell'infanzia e il tema di edifici che sono vuoti. Potremmo creare una grande rete ma abbiamo bisogno di un supporto sanitario e un sostegno economico alle famiglie"

Festa dei Lavoratori. “Domani 1° maggio, festa del lavoro, è un'altra ricorrenza che si ritroviamo a vivere in silenzio. Dovremmo ricordare la storia dei lavoratori e delle lavoratrici, delle lotte per il riconoscimento dei loro diritti, le tutele conquistate grazie a stagioni di battaglie e di compromessi, l’impegno di storiche organizzazioni sindacali e di sindacalisti carismatici, come Giuseppe Di Vittorio e Tina Anselmi, le trasformazioni dell’economia globale che stanno mettendo in crisi la qualità del lavoro. E invece domani, le piazze saranno vuote e in questo strano Primo Maggio prevarrà il silenzio".

Onore a chi ha perso la vita sul lavoro. "Silenzio per chi ha perduto la vita sul lavoro e per il lavoro, a cominciare dai medici, infermieri, operatori sanitari, autisti e volontari dei servizi di soccorso, uomini delle forze dell’ordine, sacerdoti e religiosi colpiti dalla pandemia nell’atto più nobile, quello di soccorrere e prestare aiuto ad altre persone".

Il lavoro che non c'è più. "Silenzio per chi il lavoro l’ha perso a causa di questa crisi imprevista e imprevedibile, di dimensioni globali, che solo in Veneto ha azzerato oltre 3600 imprese, mandato in cassa integrazione oltre 30 mila lavoratori e cancellati 50 mila posti di lavoro. E silenzio per chi sta aspettando, con ansia, di ritornare al lavoro, ma vive tutta l’incertezza di chi non sa in che modo e con quali prospettive potrà riprendere la propria attività, tante sono le incognite aperte da questa crisi sanitaria, economica, sociale".

Gratitudine. "Ma c’è una voce che, in questo Primo Maggio, dovrebbe levarsi forte e chiara per questa ricorrenza: un GRAZIE sentito e corale a tutti i lavoratori che in questi giorni così difficili, con il loro operare, hanno reso possibile la vita di tutti noi e delle nostre comunità. Pensiamo a chi ha continuato e continua a lavorare negli ospedali, nelle case di riposo e nei servizi territoriali, anche a rischio della propria vita; alle commesse dei negozi e cassiere dei supermercati ai rider della spesa; agli operatori ecologici e alle tante persone dei servizi di pulizia, pubblici e privati; agli uomini e alle donne delle forze dell’Ordine e ai volontari della Protezione Civile; ai volti nascosti che si celano dietro le nostre reti informatiche; alle mamme, ai papa e nonni che oltre al sostegno di cura stanno affiancando i loro ragazzi nella fatica di apprendere; a chi ha continuato a lavorare i campi e garantire l’intera filiera agroalimentare; agli spedizionieri e agli operatori dei trasporti, a quelli dell’informazione; ai docenti che si sono inventati nuovi spazi e nuovi metodi per continuare ad insegnare. Li vorremmo ricordare tutti, nessuno escluso, e ringraziare personalmente per il lavoro che ognuno di loro ha fatto e continua a fare. E vorremmo ringraziarli in modo speciale per quel valore aggiunto fatto di dedizione e attenzione, di gentilezza e pazienza, di professionalità e sacrificio che hanno saputo metterci in questi giorni, così difficili per tutti. Sono loro i testimoni migliori che ci dimostrano, ancora una volta, che il lavoro è il nostro bene più prezioso, rappresenta il nostro essere e la nostra vera ricchezza. Buon Primo maggio a tutti”.