Luca Zaia in diretta

Dati contagi: «Sono 604mila i tamponi eseguiti, oltre 13mila ieri. Sono 19.105 i casi registrati (+8), quindi sotto l'uno per mille. Sono 2.308 le persone in isolamento, -311 rispetto ieri. Sono 454 i ricoveri (di cui 277 i negativizzati) e 38 in terapia intensiva. Sono 1.886 i morti (+8 rispetto ieri) di cui 1.360 in ospedale. 74 i nuovi nati»

App Immuni. «Ieri abbiamo avuto due videoconferenze, una con il governo (con i ministri Boccia e Pisano), abbiamo parlato dell'app Immuni, si sono candidate la Puglia, l'Abruzzo, non so dirvi di più perché non ho capito la gestione della banca dati, ma immagino verrà chiarito. Sarà una sperimentazione di una settimana. Noi abbiamo il nostro cruscotto di biomonitoraggio e vogliamo aggiungere un altro progetto di autodiagnosi su cui stiamo lavorando. Oggi siamo agevolati dal fatto che i contagi sono molto bassi»

Terme.«Rispetto alle linee guida, ieri l'assessore Lanzarin ha seguito un altro incontro. Ieri si è chiuso anche il nodo sulle terme che si sbloccheranno quindi anche queste realtà che sono una parte importante della nostra offerta turistica e sanitaria.»

Attività bambini.«Vi confermo poi l'apertura delle attività 3-17 anni a partire dal 1 giugno. Siamo pronti con le linee guida anche per i bambini da 0 a 3. Il governo però fa uccel di bosco su questa partita. Chiedo che approvi e recepisca le nostre linee guida, in modo da poter partire anche per loro il 3 giugno: fondamentale che il governo adotti con una delibera del comitato tecnico scientifico tutte le linee guida approvate ma che non erano entrate nell'ultimo Dpcm e che sono quindi in un limbo»

Accessi case di riposo: «Via libera anche alla riapertura degli accessi nelle case di riposo, nel rispetto dell'autonomia dell rsa che sono private, parliamo di 300 strutture e 30mila persone. Ricordo che il 75 per centro delle case di riposo hanno avuto zero contagi. Una ventina di strutture su 300 hanno avuto una autentica strage. Si va verso una apertura generalizzata, in massima sicurezza»

Festival del cinema di Venezia: «Dite al mondo che il Festival si farà. Allo stato attuale ha pieno titolo per fare il festival, con tutti i limiti che ci sono nelle produzioni cinematografiche ancora ferme. Abbiamo dovuto, con una fitta al cuore, posticipare la biennale d'arte perché gli allestitori non erano in grado di garantire la partecipazione»

Piano per le imprese: «Domani l'assessore Marcato vi presenterà un piano per le imprese da mezzo miliardo. Sempre poco, per carità, ma sono soldi veri. E ricordo che questa regione sono dieci anni che non chiede soldi alle aziende»

Giorgia Cozzolino