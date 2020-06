Via libera agli sport di contatto e alle processioni, nessun limite di capienza sui mezzi di trasporto, riapertura di ippodromi e saune. Sono i contenuti della nuova ordinanza che il presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato questo pomeriggio. «È una delle ordinanze più toste che abbiamo firmato e le linee guida sono state approvate dal Dipartimento prevenzione», ha detto oggi nel consueto punto stampa.

TRASPORTO PUBBLICO. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, l’ordinanza prevede il ritorno alla capienza prevista dall’omologazione. Nel dettaglio, devono essere garantite entrata e uscita dal mezzo separate, o attraverso percorsi dedicati o attraverso soluzioni organizzative equivalenti; tutti i passeggeri devono utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’interno dei mezzi; i passeggeri devono procedere a una adeguata igienizzazione delle mani; il ricambio dell’aria deve essere assicurato in modo costante, deve essere prevista una periodica pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto. Nel rispetto di queste misure, è consentita l’occupazione del 100% dei posti complessivi, sia seduti che in piedi, per i quali il mezzo è omologato

GLI ALTRI PUNTI. Il provvedimento dispone inoltre che i quotidiani potranno essere messi a disposizione negli esercizi, pubblici e privati, con sale d’aspetto, possibilmente in più copie. E tornano a essere autorizzati gli sport di contatto e di squadra, così come le saune (non i bagni turchi), dove si dovrà mantenere una temperatura tra 80 e 90 gradi. Le processioni religiose e le manifestazioni con spostamento, invece, sono ammesse mantenendo la distanza di un metro (o con la mascherina dove non possibile) e si riaprono attività commerciali e di servizio in area ospedaliera, così come gli ippodromi, mentre la formazione di dipendenti pubblici e privati potranno essere svolte anche con attività in presenza.

I DATI. «Cinque nuovi casi di positività al Coronavirus sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, portando il totale dei contagiati a 19.262; un nuovo decesso porta invece il totale a 2.007, di cui 1.427 negli ospedali. Gli attuali positivi sono 487, mentre i soggetti guariti dall’inizio della pandemia sono 16.768; i soggetti in isolamento sono 738, +11 rispetto a ieri. I ricoverati in ospedale sono 187 (-5), di cui 16 positivi; invariata per il terzo giorno consecutivo la situazione nelle terapie intensive, con 11 pazienti di cui uno positivo».