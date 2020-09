«Sono risultato positivo al tampone fatto questa mattina». Lo rende noto il candidato presidente del centrosinistra del Veneto Arturo Lorenzoni. «Sto bene, continuerò la campagna elettorale da remoto con incontri in teleconferenza - aggiunge -. Cautelativamente devo stare a casa. Come richiesto dalle autorità sanitarie, invito tutte le persone che mi hanno incontrato nell’arco degli ultimi 5 giorni a rivolgersi agli uffici delle rispettive aziende sanitarie per sottoporsi a tampone».

Lorenzoni si era sentito poco bene stamattina ed era andato a fare un test. «Questa mattina mi sono svegliato con qualche linea di febbre e mal di testa. Nulla di grave, ma per precauzione mi sono recato a fare un tampone, non credo sia facile distinguere i sintomi del Covid da un semplice raffreddamento. Ora mi sento bene, ma attendo l’esito in autoisolamento in casa. È l’occasione per condividere la preoccupazione che hanno vissuto molti italiani in questi mesi»m ha scritto su Facebook Lorenzoni. Oggi era in programma una conferenza stampa a Padova con il segretario Pd Nicola Zingaretti che è stata rinviata.