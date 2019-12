Lo invita a cena per «sancire la pace» ma lo avvelena con i funghi

Un pensionato vicentino di 78 anni è accusato di lesioni ai danni di un vicino di 74. Fra i due, per anni, non era corso buon sangue per via di una lite per il confine fra le loro proprietà.

Nei mesi scorsi, però, grazie agli avvocati, avevano raggiunto un’intesa.

Il più anziano dei due pensionati per sancire la pace dopo tanto tempo aveva invitato l’ex rivale a cena e gli aveva fatto mangiare dei funghi.

L’altro era rimasto intossicato e ha sporto denuncia: «Mi ha avvelenato volontariamente». La procura ha avviato le indagini.

Diego Neri