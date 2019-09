«Fascisti, siete la vergogna di questo Paese», ha urlato una donna contro il banchetto della Lega che raccoglieva firme in piazza della Frutta a Padova. Dal banchetto hanno reagito scandendo «Bibbiano».

Ad un certo punto la donna si è avvicinata al consigliere regionale Fabrizio Boron e gli ha sputato addosso e poi se n'è andata. Il video (che vedete qui sotto) ha fatto il giro dei social.

Netta condanna dell’atto ingiurioso e immediata solidarietà a Boron sono arrivati dal presidente della Regione, Luca Zaia: «Quanto è accaduto oggi a Padova è intollerabile. Tutti sono liberi di esprimere le proprie considerazioni ma rispettando due regole: la buona educazione e, soprattutto, non ricorrere ad offese e gesti infamanti. Non lasceremo impuniti questi atti inqualificabili. La signora verrà denunciata e le verrà mossa causa anche in sede civile».