Trasporto pubblico. Il governatore ha illustrato la volontà di inviare al comitato tecnico scientifico “una proposta di ordinanza per il trasporto pubblico locale che cozza con il Dpcm: vorremmo portare avanti la filosofia che treni e bus possano essere utilizzati senza riduzione di passeggeri, ma con gli utenti con la mascherina, ma senza distanziamento”. Per quanto riguarda l’andamento dell’epidemia, “il virus c'è”, ha detto, “se siano "pezzi" di virus o meno ce lo diranno gli scienziati, ma il Covid ancora sta girando fra noi”. Intanto, rispetto al bollettino di ieri, in Veneto si è registrato un morto in più: ad oggi sono 2.004 vittime. I dimessi sono 3.547, quattro in più.

Elezioni. "Si va a votare? Mi riservo di vedere la data, perché, a tutt’oggi, il Governo non ha fissato la data dell’election day, con una situazione di totale imbarazzo per i cittadini. Staremo a vedere se sarà effettivamente election day; ma io non mi sto occupando di elezioni, poco ma sicuro".

Pandemia. E' intervenuto poi Vincenzo Baldo, ordinario di Igiene e medicina preventiva, epidemiologo. "Sull'andamento dell'epidemia, bisogna sempre partire da studi corretti e fatti in modo adeguata. In questi tre mesi abbiamo maturato una conoscenza scientifica sbalorditiva e il dibattuto che si sta aprendo deve essere costruttivo e dare informazioni utili. Guardando i dati, siamo in una situazione di riduzione del numero dei casi, tuttavia una circolazione virale c'è ancora: quindi l'attenzione va tenuta alta. Sull'autunno, il virus che solitamente colpisce gli uomini ha la capacità di nascondersi durante il periodo estivo: ma questo Covid 19 è simile anche al Sars. Quindi è difficile fare previsioni. Potremmo vedere un virus meno virulento, è una ipotesi". Sull'ordinanza relativa ai messi pubblici di cui ha parlato Zaia: "L'importante è mettere la mascherina". E i guanti? "Inizialmente sembrava andassero bene. In realtà danno una falsa protezione, averli o avere la mano nuda non fa grande differenza. Meglio non usarli e avere un'ottima pulizia delle mani".

Si tornerà ad abbracciarsi? "Noi corriamo più velocemente di lui", ha detto Baldo, "la terapia sta migliorando, ci sono una dozzina di vaccini in sviluppo. Avremo quindi le armi nei confronti di un patogeno con cui potremmo dover convivere".